Inzaghi più di Barella e Lautaro: la forza dell'Inter è in panchina. Simone punta al poker e rimanda il futuro

Altro che contropiede: l'Inter si è imposta in Germania con la forza delle sue idee. Di un gioco moderno, difficile da decriptare, e che vede coinvolti tutti gli uomini, Sommer compreso. In quattro anni il tecnico piacentino ha costruito una macchina di altissimo livello, capace di funzionare anche nei momenti più difficili. Il secondo gol con il Bayern n'è l'esempio plastico: palla al portiere, meccanismi automatizzati e palla a Carlos Augusto che imbuca per Frattesi. Tutto in dodici secondi e con ben due 'riserve' protagoniste.