Inzaghi ha già in testa la formazione anti-Milan: da valutare solo i sudamericani

VERSO IL DERBY

Reduci dalle felici esperienze per le qualificazioni mondiali, Sanchez e Lautaro Martinez si giocano un posto da titolare

Saranno a disposizione di Inzaghi soltanto dal giovedì mattina, a poco più di 48 ore da un derby che vale tantissimo. Alexis Sanchez e Lautaro Martinez potranno contare, dopo un volo intercontinentale, su due giorni di allenamenti per convincere il tecnico nerazzurro. Per dieci/undicesimi la formazione titolare sembra sicura, con Gosens e Correa ai box, ci sarà la difesa titolare davanti ad Handanovic, Dumfries sulla destra con Perisic dall'altra parte, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo e Dzeko in attacco.

L'altro posto se lo giocheranno i due grandi protagonisti del girone sudamericano. A segno Sanchez, con doppietta alla Bolivia, a segno Lautaro, anche contro la Colombia. Nel post partita ha avuto parole dolci nei confronti della sua nazionale e anche verso i colori nerazzurri: "È sempre importante quando il pubblico riconosce lo sforzo che fai in campo. Abbiamo creato molte occasioni e controllato il ritmo della partita. Sono felice, orgoglioso e grato per tutto questo. Do sempre il massimo nell’Inter e sento una grande responsabilità quando indosso la maglia della Nazionale".

Inzaghi si augura che i due siano al massimo anche dopo il viaggio dal Sudamerica. Due allenamenti dovranno bastare per valutare le loro condizioni e per provare le mosse anti-Milan.