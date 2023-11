Inzaghi: "Favoriti per lo scudetto? Di sicuro non siamo i più ricchi"

INTER

"Dimarco è un giocatore completissimo, ha fatto un eurogol che non si vede spesso e credo stia facendo il giro del mondo"

Dopo la vittoria contro il Frosinone, Simone Inzaghi è soddisfatto ed esalta le qualità di Dimarco che ha sbloccato la gara con una magia da centrocampo. "Federico ha fatto un eurogol che starà facendo il giro del mondo. Se lo merita - ha spiegato a DAZN il tecnico dell'Inter -. Era un momento equilibrato del match. Avevamo creato qualcosa sbagliando la rifinitura di poco, poi è arrivato questo gran gol che ha aperto la partita e nella ripresa è arrivato il 2-0 che ci ha regalato un secondo tempo tranquillo". "Dimarco ci ha abituato anche in allenamento alle sue giocate. Ha qualità balistiche che ne fanno un giocatore completo - ha aggiunto -. Voleva tirare? E' un gol che si vede raramente e gli ho fatto i complimenti". "Favoriti per lo scudetto? Di sicuro non siamo noi la squadra più ricca...", ha continuato.

Vedi anche inter Serie A: Inter-Frosinone 2-0, i nerazzurri si riprendono la vetta

Poi qualche considerazione sulla gara e sul momento che sta attraversando l'Inter. "In Serie A ogni gara è difficile, c'è poco tempo per preparare tutto. Oggi ci aspettavamo un sistema di gioco del Frosinone e ne abbiamo trovato un altro e così è stato nelle ultime cinque gare tranne con l'Atalanta - ha spiegato -. I ragazzi devono essere veloci a capire che qualcosa nelle due fasi deve cambiare". "Prima delle soste le partite sono sempre particolari, però abbiamo fatto sei match nel migliore dei modi. Ogni partita comunque ha grandissime difficoltà", ha continuato. "Ho apprezzato molto l'approccio - ha proseguito Inzaghi analizzando ancora il match -. La squadra è stata concentrata, attiva e ha coperto bene il campo. Il Frosinone gioca bene e utilizza anche il portiere. Lo sapevamo e l'abbiamo preparata così, rispettando l'avversario perché ogni squadra è insidiosa con ottimi calciatori".

"Quest'estate ero molto fiducioso, poi il tempo dirà dove arriveremo - ha aggiunto il tecnico dell'Inter -. I ragazzi lavorano bene da luglio insieme. Insieme deve essere la nostra parola. Cambio e utilizzo tutti i giocatori a disposizione. Siamo a un terzo del campionato. Sappiamo che il cammino è lungo e nei momenti di difficoltà tutti insieme dovremo essere bravi a uscire nel migliore dei modi".

Poi sulla lotta scudetto. "Noi favoriti? No, le griglie non mi piacciono. Noi promettiamo ai tifosi di cercare di fare più partite possibili, come l’anno scorso. Poi ci sono tante squadre attrezzate, ci danno per favoriti per come stanno giocando - ha spiegato -. Non siamo i più ricchi perché le ultime campagne acquisti abbiamo fatto utili per 120, 30 milioni e zero nonostante la finale di Champions". "Nelle difficoltà abbiamo cercato di tirare fuori il meglio, poi il presidente cerca sempre di starci vicino - ha aggiunto -. Ho la fortuna di avere ragazzi meravigliosi, che danno il massimo per soddisfare questi tifosi fantastici che ci seguono in tanti in casa e in trasferta". "I ragazzi lavorano nell’insieme. L'io deve essere tenuto da parte e loro lo stanno facendo - ha concluso -. C’è una grande coesione e rispettano le scelte. Loro sanno che hanno la nostra fiducia e che il mister deve fare delle scelte".