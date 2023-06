Inter, il miliardario Zilliacus punta il club: "Rispetto Zhang, per ora non disturbiamo"

INTER

Il finlandese, in passato vicino al Manchester United, starebbe valutando l'offerta. Intanto arrivano 10 milioni da Paramount+

Nuove voci sul futuro societario dell'Inter, con Suning che potrebbe presto valutare nuove offerte per la cessione dei nerazzurri. L'ultima, secondo quanto riferito da Reuters, sarebbe quella del miliardario finlandese Thomas Zilliacus, ex dirigente Nokia, che nei mesi scorsi aveva anche provato a rilevare il Manchester United. Secondo quanto emerso, sembra che il magnate abbia messo gli occhi sul club e che presto potrebbe arrivare un'offerta a Suning. Ma alle domande sull'interesse per i nerazzurri ha dribblato seccamente: "Non disturbiamo Zhang e l'Inter, hanno la Champions". Intanto le casse nerazzurre sorridono, con l'accordo trovato con Paramount+ che sarà sponsor sulle maglie per le gare contro Torino e Manchester City per poi diventare retrosponsor dalla prossima stagione

E mentre dal nuovo sponsor arriveranno 10 milioni, dal fronte finlandese al momento non sarebbero trapelate cifre di possibili offerte. Quel che emerge da "persone che hanno familiarità" con la questione, sembra che Zilliacus abbia fatto più di un sondaggio per acquistare il club. La palla passa a Suning e a Goldman Sachs e Raine che seguono il club milanese per i servizi di consulenza. Gli advisor, secondo quanto riferito da Reuters, potrebbero presto fissare una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime settimane, circostanza tuttavia per ora negata dall’attuale proprietà del club, Suning Holdings Group.

E intanto lo stesso Zilliacus mantiene un profilo basso, dribblando le domande sull'operazione. Su Twitter, infatti, ha scritto: "Molte persone mi stanno chiedendo se io voglia o meno comprare l'Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un lavoro incredibile, ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d'accordo di non disturbare la concentrazione sua e della squadra in vista della finale di Champions League".

CHI È THOMAS ZILLIACUS - Finlandese classe 1954, Thomas Zilliacus ha legato per anni il suo nome al colosso della telefonia Nokia. Prima responsabile globale del marketing aziendale e del brand, delle comunicazioni corporate, PR e IR, col suo approdo in Asia ha fatto diventare il marchio uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo, portando a Nokia ricavi da record a livello mondiale. Fondatore, tra le altre, di società di partecipazioni nel settore immobiliare, sport e media mobili, le sue aziende hanno valori che superano i 3 miliardi di dollari.

Di recente interessato al Manchester United, con l'offerta successivamente fatta cadere, in passato è stato anche presidente dei finlandesi dell’HJK Helsinki tra il 1982 e il 1986 e manager del Geylang International dal 1989 al 1995. Ma nonostante abbia fissa dimora a Singapore ormai da anni, il 69enne finlandese ha anche legami con l'Italia e la Lombardia, essendo proprietario di una casa in zona Brunate, nella provincia di Como. Insomma, un motivo in più per avvicinarsi all'Italia, con la qualificazione alla finale di Champions League e gli altri successi nelle coppe tricolori che hanno acceso l'interesse dell'imprenditore sull'Inter.