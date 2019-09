Inter, Zhang Sr. al quartier generale nerazzurro

Prosegue il tour milanese di Jindong Zhang in vista dell'esordio in Champions. Dopo esser stato ieri al centro sportivo di Appiano Gentile per salutate la squadra e Antonio Conte e poi aver cenato con Massimo Moratti, il Presidente di Suning Holdings Group oggi ha visitato la sede di Viale della Liberazione, cuore del distretto dell'innovazione di Porta Nuova. Accompagnato dal figlio e Presidente dell’Inter Steven Zhang e da tutta la dirigenza nerazzurra, il chairman ha salutato tutti i dipendenti e confermato il costante supporto del Gruppo Suning al club.