Inter, Zhang presidente orgoglioso: "Complimenti a Inzaghi e alla squadra, è la strada giusta"

"Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. Questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni". È il messaggio che Steven Zhang ha dato al mondo nerazzurro in occasione degli auguri di Natale in collegamento dalla Cina. Presenti Marotta, Antonello, Inzaghi e Lautaro in rappresentanza della squadra oltre a tutti i dipendenti. "Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni", le parole piene di orgoglio del presidente dell'Inter, riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'. Zhang, che oggi compie 30 anni, non vede l'ora di tornare in Italia e riabbracciare la sua Inter.