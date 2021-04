Inter, Zhang ad Appiano Gentile: "Orgoglioso di questo viaggio, ora l'ultimo sforzo"

Steven Zhang ha terminato la sua visita ad Appiano Gentile. Il presidente dell'Inter ha varcato i cancelli del Suning Training Center attorno alle 11.30 e dopo l'allenamento ha incontrato Antonio Conte e la squadra per caricarli in vista della sfida di sabato col Crotone, primo step verso la conquista di quello scudetto che rappresenterebbe il suo primo titolo da numero un del club. Zhang, come riporta l'Ansa, si è detto orgoglioso di loro per un "viaggio eccezionale", ha ringraziato i ragazzi per ciò che hanno fatto fino ad oggi in un contesto legato all'emergenza Covid così complicato e ha sottolineato che "ora manca l'ultimo sforzo". Poi, un lungo abbraccio con Conte.

Getty Images