Inter, Zhang torna in Italia: agenda fitta per pianificare il futuro

INTER

Il presidente nerazzurro atteso già la prossima settimana: vedrà Conte e la dirigenza

Non solo il presente in casa Inter, con lo sprint finale verso la conquista dello scudetto, ma anche il futuro. In quest'ottica ecco il ritorno in Italia del presidente nerazzurro Steven Zhang, atteso forse già la prossima settimana. Quattordici giorni di quarantena poi mani all'agenda, fitta di appuntamenti da una parte per ribadire la volontà di Suning di restare azionista di maggioranza del club e dall'altra per programmare la squadra che verrà, blindando elementi importanti come Lautaro Martinez, Bastoni e Barella e individuando i possibili rinforzi da regalare a Conte. Muriel e Maksimovic i nomi che circolano negli ultimi giorni per attacco e difesa.

Una volta definita la situazione societaria e la questione delle quote di minoranza e dell'ingresso in campo di altri soci, Steven Zhang si concentrerà sulla squadra. L'incontro tra proprietà, dirigenza e il tecnico Antonio Conte sarà lontano anni luce rispetto a quello andato in scena in agosto. Nessun'ombra. Servirà per definire le strategie e per rendere noto il budget previsto per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ma prima spazio ai rinnovi, su tutti quello di Lautaro Martinez. L'accordo con l'attaccante argentino è stato già trovato a fine gennaio: 4.5 milioni più bonus per quanto riguarda l'ingaggio, prolungamento fino al 2024 e addio alla clausola rescissoria da 111 milioni. Altri gioielli da blindare sono Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Riguardo a quest'ultimo, il contratto attuale fino al 2023 potrebbe allungarsi di un anno con un ingaggio di un milione in più con bonus annessi.