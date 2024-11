Inter, Zanetti difende Lautaro: "Sempre più capitano nell'animo". Poi l'annuncio su Bisseck

"Sappiamo che Lauti è in un momento in cui gli riescono meno le cose, ma ha un valore umano e calcistico fuori dal normale. Soprattutto per gli attaccanti, esistono momenti così. Posso dirvi che dopo che ha vinto Mondiale e Copa America è diventato sempre più capitano nell'animo". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti interviene in difesa del capitano nerazzurro, che finora ha realizzato sei gol tra campionato e Champions League contro i 14 della scorsa stagione.