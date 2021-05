Inter, Vidal esulta sui social ma Piqué punge: “Giochi con gli zoppi”

SU INSTAGRAM

L’ex compagno a Barcellona prende in giro l’amico su Instagram: “Quando la Champions?”

Nove campionati vinti negli ultimi dieci anni e Arturo Vidal festeggia, ma il suo ex compagno del Barcellona, Gerard Piqué, lo prende in giro sminuendo il valore del titolo appena conquistato con la maglia dell'Inter: "Ma se giochi contro gli zoppi...", la risposta pungente del difensore catalano al post Instagram del cileno.

Il centrocampista dell'Inter aveva pubblicato una sua foto con i 12 titoli vinti negli ultimi 15 anni, insieme ai simboli delle squadre (dal Colo Colo 2006 all'Inter 2021, passando per Juve, Bayern e Barcellona), e aveva scritto: "Molti anni, molti colleghi, grandi club e molti fan, grato a ciascuno di coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c'è ancora molta storia da raccontare... Ne vogliamo di più".

Tra le tante risposte di congratulazioni, tra i follower è spuntato poi Piqué: "Se giochi contro gli zoppi... E la Champions, a quando?", ha scritto con riferimento al fatto che Vidal non ha mai vinto la Coppa. "La prossima sarà mia", la controreplica dell’interista.

VAI LO SPECIALE SCUDETTO INTER