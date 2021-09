Inter, verso l'Atalanta: Barella si allena col gruppo, ancora differenziato per Correa

Il ghiaccio sulla coscia aveva messo in apprensione lo staff medico dell'Inter ma Barella sta bene: il centrocampista era stato sostituito al 70' della sfida contro la Fiorentina ma oggi si è regolarmente allenato in gruppo, certificando la sua disponibilità per sabato, quando a San Siro arriverà l'Atalanta. Notizie contraddittorie, invece, sul fronte Correa che ha fatto differenziato visto che il problema al bacino risalente alla partita contro il Bologna non è del tutto superato: l'argentino sta meglio ma sente ancora dolore e, sebbene non sia impossibile immaginarlo in panchina tra due giorni, meglio procedere con cautela e attendere la rifinitura di venerdì.

Getty Images