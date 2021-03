Inter, è una nuova dieta il segreto di Lukaku

INTER

Gnocchi, insalata e pesce hanno cambiato le prestazioni dell’attaccante belga, che ammette: “Mai stato così forte”

Il segreto di Romelu Lukaku? La dieta. "Da quando sono qui all'Inter abbiamo fatto un'analisi del mio corpo e molto è cambiato. Non mi sono mai sentito così forte. Ho raggiunto un altro livello, fisico e mentale", racconta l'attaccante nerazzurro in un podcast del club sull'alimentazione nel calcio professionistico. "Non cambio molto il mio modo di mangiare, per come giochiamo dobbiamo avere un fisico molto forte, corriamo molto: da quando seguo questo stile di vita mi sento meglio sul campo da gioco, mi sento più reattivo e più veloce", aggiunge Lukaku. Getty Images

In cosa consiste la dieta? "Mangio molta insalata, pesce, che ha un ottimo effetto su di me. Mi piace la carnitina, mi fa stare bene, e assumo vitamine. La mia dieta consiste in insalata per pranzo, molto petto di pollo, pasta shirataki. Carboidrati? Amo le patate dolci e il riso nero, mentre non mangio molta pasta", prosegue.

"Il giorno prima della partita posso 'sgarrare' con i carboidrati. Come recupero dopo le partite? Assumo carboidrati: la maggior parte delle volte mangio due pacchi di gnocchi, dipende da cosa ha preparato lo chef. Bevo e mangio già allo stadio, poi recupero con tanto ghiaccio. Consigli ai giovani? Direi di seguire una dieta corretta, di scoprire e di fare domande su cosa possa farti del bene. Più impari e meglio puoi sentirti", conclude Lukaku.

