Inter, un sorriso per Conte: Young negativo all'ultimo tampone

Le buone notizie per Antonio Conte arrivano da Ashley Young, risultato negativo all'ultimo tampone e guarito dal Covid-19. L'esterno inglese non sarà comunque a disposizione del tecnico dell'Inter per la sfida di sabato in campionato a Marassi contro il Genoa ma potrebbe puntare ora sulla trasferta di martedì in Champions League in casa dello Shakhtar. Ad Appiano si allena già individualmente. Young era risultato positivo nella settimana precedente il derby. Attesa ora per l'esito del tampone di Skriniar, che si trova ancora in Slovacchia.