Inter, un Murales per Lukaku nei pressi di San Siro

La Milano nerazzurra è sempre più pazza di Romelu Lukaku. L'amore dei tifosi dell'Inter per il bomber belga si è manifestato anche con la street art e con un murales comparso giovedì mattina nei pressi di San Siro, per la precisione in via dei Piccolomini, proprio alle spalle della Curva Nord del Meazza. L'opera ritrae Lukaku di spalle, con le braccia alzate al cielo nella sua caratteristica esultanza e la scritta "Dear Milano, you're welcome". Un dipinto che fa il paio con quello realizzato dall'altro lato dell'impianto, che ritrae il testa a testa tra lui e Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia.

