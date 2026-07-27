Mondiali 2026, Mbappé ai tifosi: "Ko in semifinale fa ancora male"

Lunedì, il capitano della Francia, Kylian Mbappé, ha affermato che i Bleus hanno vissuto ai Mondiali "un viaggio incredibile", ma ha anche riconosciuto che l'assenza di un trofeo di squadra "fa male e continuerà a far male per un po'". Il miglior marcatore di sempre dei Mondiali (22 gol) si è rivolto alla nazione con una lettera aperta, pubblicata su diversi quotidiani, tra cui L'Équipe, tramite uno spazio pubblicitario. L'attaccante del Real Madrid ha persino ammesso: "Sono orgoglioso di aver vinto il titolo di capocannoniere, ma sarebbe stato molto meglio con anche la Coppa". Nonostante tutto, ha definito "orgogliosi" i giocatori della nazionale francese, che "hanno dato tutto". Mbappé ha ringraziato i compagni di squadra, i tifosi e lo staff della nazionale francese, "tutte quelle persone che nessuno vede mai e senza le quali nulla di tutto questo sarebbe possibile". Ha rivolto un pensiero anche all'ex allenatore Didier Deschamps, che ha lasciato l'incarico dopo il torneo: "Ho già detto a Didier quello che dovevo dirgli, lui lo sa". L'attaccante 27enne ha espresso la sua gratitudine al pubblico francese: "Non ci avete mai abbandonato, nemmeno nei momenti più difficili, nemmeno quando meno ce lo meritavamo. Questa storia è stata scritta da milioni di mani, non solo da undici in campo, tutte animate dalla stessa passione".