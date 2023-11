Inter: terapie per Bastoni e Cuadrado fa gli straordinari per esserci con la Juve

INTER

Martedì nuovi esami per l'azzurro alle prese con una lesione al polpaccio. Allarme rientrato per Arnautovic

© Getty Images In casa Inter è corsa contro il tempo per Juan Cuadrado, che punta a tornare a disposizione di Simone Inzaghi da ex per la sfida di domenica 26 all'Allianz Stadium contro la Juve dopo la sosta per le Nazionali. La ripresa degli allenamenti è in programma martedì pomeriggio ma il colombiano, alle prese con l'infiammazione del tendine d'Achille, ha lavorato anche oggi ad Appiano Gentile per cercare di strappare una convocazione e poter dare il suo contributo alla squadra in una sfida così importante, anche se l'ultima presenza risale al 7 ottobre contro il Bologna e la condizione è tutta da recuperare.

Alla Pinetina c'era anche Bastoni, che si è sottoposto a terapie e martedì effettuerà nuovi accertamenti dopo l'infortunio al polpaccio per avere risposte più precise sulla lesione e sui tempi di recupero (salterà di sicuro la Juve in campionato e la sfida di Lisbona contro il Benfica in Champions League del 29 novembre). Lunedì sarà la volta di Calhanoglu, già tornato in Italia per colpa della febbre e per stare vicino alla moglie che sta per partorire il terzo figlio. Allarme rientrato per Arnautovic: solo una contusione quella rimediata con la sua Austria contro l'Estonia e dunque sarà a disposizione nell'amichevole contro la Germania.