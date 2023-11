Inter, mistero Cuadrado: 35 minuti in due mesi e rientro ancora indefinito

INTER

L'esterno colombiano sempre alle prese con l'infiammazione del tendine d'Achille: difficile il rientro con la Juve

© Getty Images Novantasette minuti e un assist per Lautaro contro la Fiorentina: questa, sinora, la stagione nerazzurra di Juan Cuadrado. L'ultima apparizione con l'Inter (35 minuti) risale al 7 ottobre contro il Bologna, quando la terapia conservativa per l'infiammazione al tendine d'Achille sinistro - il colombiano si era fermato in pratica un mese prima proprio dopo il match con la Viola - pareva aver dato segnali positivi. E invece, da lì, nulla più. Ancora dolore, niente da fare e il rientro via via posticipato. Al momento è difficile fare previsioni, rivederlo tra i convocati per la sfida del 26 novembre all'Allianz Stadium contro la Juve pare comunque difficile.

Al di là della circostanza alquanto suggestiva di un ritorno a Torino con la maglia nerazzurra, il rientro di Cuadrado farebbe certamente comodo a Inzaghi in un momento delicato e congestionato della stagione. Per quanto poco utilizzato, nelle sue sporadiche apparizioni il colombiano ha saputo rendersi utile, non solo permettendo a Dumfries di rifiatare ma suggerendo soprattutto interessanti variazioni tecnico-tattiche nel canovaccio del gioco interista. Il problema è che sin qui l'apporto è stato quantitativamente minimo, costringendo così Darmian a sdoppiarsi nel ruolo di terzo centrale di difesa ed esterno di fascia in alternanza con Dumfries. L'ipotesi di un intervento chirurgico era stata scartata a settembre perché ritenuta non necessaria, da qui la terapia conservativa che però ha visto dilatare i tempi di recupero. L'Inter riprende il lavoro domani, Cuadrado ha continuato ad allenarsi alla Pinetina anche in assenza dei compagni: il rientro in gruppo, però, al momento non è ancora programmato.