Inter: Suning accelera con Fortress, possibile accordo entro marzo

Mentre la squadra si concentra sul campionato, la proprietà si guarda attorno per definire il futuro della società: marzo potrebbe essere mese decisivo in tal senso per l'Inter, anzi c'è chi si sbilancia prevedendo un accordo per un finanziamento delle casse nerazzurre entro fine mese. L'accelerazione è firmata Fortress, che diverrebbe azionista al fianco di Suning, tutto fermo invece con BC Partners sulla cessione dell'intero club.