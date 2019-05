Inter, Spalletti: "Addio all'Inter? Penso si possa imparare da Agnelli..."

26/05/2019

Parole pesanti, che lasciano poco spazio alle interpretazioni e con tanto di lapsus su Antonio Conte, nominato al posto di Allegri con qualche sorriso. "Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso sì che mi sorprendo: non siamo mica su scherzi a parte?...", ha proseguito il tecnico nerazzurro. "Stasera il saluto? Questo io non lo so - ha proseguito -. E' chiaro che rimarrei sorpreso se mi venissero a dire qualcosa di diverso".



Poi qualche riflessione sulla gestione del gruppo e sulla gara con l'Empoli. "Quando prendi decisioni scontenti qualcuno - ha spiegato -. Poi ognuno ha il suo carattere, il problema secondo me è lasciare in bilico delle cose". "Io quando prendo una decisione lo faccio perché sono convinto: il problema è se non si decide o se si torna indietro", ha continuato. "Alcune decisioni si prendono tutti insieme, come si fa in una società importante come l'Inter - ha aggiunto -. Se si comincia a delegare, diventa tutto più difficile". Poi sulla partita: "Abbiamo fatto una buona gara. C'era un doppio carico di pressione per come siamo arrivati a questa partita, perché fai parte dell'Inter, in uno stadio che ha visto calciatori veri e vittorie vere. Si aspetta che tutto sia collegato con quei ricordi, ma in questa partita c'era da soffrire e metterci il cuore, loro lo hanno messo". .



Infine un pensiero anche all'Empoli: "Mi spiace che sia retrocesso, soprattutto perché ho molti amici e molti legami. Giocare questa sfida dentro o fuori porta a subire conseguenze difficili. Meritava la salvezza, assolutamente".