Inter, Skriniar: "Le critiche ci fanno perdere solo energie, possiamo e dobbiamo fare meglio"

INTER

Il difensore nerazzurro a Dazn: "Inzaghi? Come fosse uno di noi"

© Getty Images "I gol li abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l'attacco inizia dai difensori. Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio". Parole del difensore dell'Inter Milan Skriniar a Dazn. Scudetto perso grande delusione: "Ma ci siamo detti che avevamo vinto due coppe. Speravamo che aver perso lo scudetto ci desse una motivazione in più per vincere. Sono arrivate le critiche perché dicevano che eravamo una squadra forte e dovevamo vincere per forza, non vogliamo ascoltarle perché ci fanno perdere solo energie. Il derby perso lo abbiamo dominato per 70'. Abbiamo perso anche contro il Sassuolo che era un'altra gara importante. C'è anche merito del Milan, non c'è solo demerito nostro".

Su Inzaghi: "È come se fosse uno di noi, parla e scherza con noi, quando c'è da dire una parola forte la dice. È un mister equilibrato: si sa divertire con noi ma sa quando deve dire qualcosa e quello che pensa". E sul suo predecessore Conte: "Era qualcosa di nuovo la difesa a 3, all'inizio facevo un po' fatica e avevo limiti in quel ruolo. Lavorare con lui e il suo staff mi ha aiutato a migliorare, mi sono abituato a giocare in quel ruolo.



Sul rapporto coi tifosi. "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa squadra, lottando su ogni pallone e forse per questo i tifosi mi vogliono bene. Ho un buon rapporto con loro ed è bellissimo".