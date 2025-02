Inter, Inzaghi: "Il rigore per la Fiorentina non esiste mai, qui il Var è intervenuto ma nel derby..."

INZAGHI IN CONFERENZA DURISSIMO SUL RIGORE: "NON ESISTE MAI"

Inzaghi ha detto la sua anche sul rigore assegnato alla Fiorentina per il fallo di mano di Darmian e non si è trattenuto: "Ho rivisto le immagini, il rigore della Fiorentina non esiste mai. Sette giorni fa il Var non è intervenuto per noi su un episodio che ci avrebbe permesso probabilmente di vincere la partita (il rigore su Thuram nel derby, ndr), oggi invece lo ha fatto. Capisco Palladino, la palla sull'angolo era uscita ma il VAR non può intervenire in quel caso: anche io ero arrabbiato a Leverkusen per aver subito gol su un corner nato da un loro fuorigioco".