Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: Inzaghi accorcia nuovamente sul Napoli

- L’Inter ha vinto due gare casalinghe di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2016 e il 2018 (serie di tre).

- L’Inter ha tentato 22 tiri stasera, esattamente il doppio di quelli registrati in tutto il precedente match di campionato contro la Fiorentina (11).

- La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1N); in altrettante gare esterne precedenti, aveva ottenuto quattro vittorie e un pareggio, senza mai subire gol.

- Nessuna squadra ha guadagnato più calci di rigore della Fiorentina in questo campionato: sette (di cui sei trasformati), al pari di Inter e Roma.

- L'Inter ha segnato 10 gol di testa in questo campionato, solo l'Atalanta (11) ne conta di più con questo fondamentale.

- Solo considerando il mese di febbraio, l’Inter ha colpito cinque legni in Serie A, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei big-5 tornei europei nel periodo.

- La Fiorentina non commetteva un autogol in Serie A dal 23 aprile 2023, con Cristiano Biraghi contro il Monza (sconfitta esterna per 3-2).

- La Fiorentina ha subito gol in cinque trasferte di fila in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2023, con Vincenzo Italiano in panchina.

- Rolando Mandragora ha calciato per la prima volta un rigore in carriera in Serie A – non andava a segno in campionato dal 10 marzo 2024 contro la Roma.

- Marko Arnautovic ha preso parte a due gol (rete e assist) nelle ultime due presenze a San Siro in Serie A; il classe '89 non andava a segno in campionato in generale dal 26 maggio 2024 (doppietta vs Hellas Verona).

- Nelle 17 presenze di questo campionato Carlos Augusto ha già eguagliato le partecipazioni registrate in 37 gare giocate lo scorso torneo (tre – due gol e un assist nel 24-25).

- 250ª presenza in Serie A per Hakan Çalhanoglu, mentre Alessandro Bastoni ha disputato la 200ª gara nella competizione.