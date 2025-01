Inter, si fa presto a dire dieci: Lautaro è un "tuttoattaccante"

Si fa presto a dire dieci, o come dicono in Argentina, “diez”. Lautaro lo indossa per sottolineare meglio il suo carisma, Diego Maradona lo vestiva perché lo considerava la sua seconda pelle, che avesse uno sfondo azzurro o biancoceleste. Nessuno metterà mai a confronto Lautaro e Diego, per carità, epoche diverse, regole diverse, compiti differenti. Ci sono però due punti di contatto incontrovertibili tra il campionissimo del passato e il campione di oggi: 1)la capacità di farsi amare incondizionatamente dai compagni di squadra; 2)la dedizione totale al gruppo. Nessuno si è mai permesso di mettere in discussione la fascia da capitano che è stata consegnata a Lautaro, così come ai tempi di Diego fu Peppe Bruscolotti a cedere senza fiatare il simbolo della leadership. I giocatori dell’Inter sono disposti a tutto per il loro capitano, durante il periodo di digiuno da gol hanno rinunciato spesso a conclusioni personali mediamente semplici per dare una chance in più al capitano in difficoltà. In tanti hanno giustamente sottolineato la bellezza dell’azione corale che ha portato al 2-1 contro il Bologna. Tutto vero. Ma quell’azione è riuscita così bene proprio perché là davanti c’era il capitano, la palla ha seguito quelle traiettorie precise proprio perché tutti, soprattutto Dimarco, sapevano che Lautaro si sarebbe fatto trovare lì.