Inter, senza Lautaro servono i gol del Thuram da "top 10"

Non che si possa chiedere o rimproverare qualcosa a Thuram, soprattutto in questa stagione, i miglioramenti sotto porta sono evidenti e la media-gol si è abbassata anche per il perdurare del problema alla caviglia che ormai è alle spalle: sin qui siamo a 16 gol in 38 partite stagionali, già migliorato il bottino dell'anno scorso (15 reti in 46 match).