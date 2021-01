Inter, rivoluzione in arrivo: cambiano nome e logo della squadra

NOVITÀ IN VISTA

Dopo aver vissuto una delle notti più esaltanti della sua storia, l'Inter si prepara a una rivoluzione sul piano dell'immagine. Nei prossimi mesi, infatti, verrà annunciato il cambio di nome della società nerazzurra: si passerà da Football Club Internazionale Milano al più "immediato" Inter Milano. Contestualmente verrà ridisegnato anche lo storico logo, un restyling in stile minimal, sulla scia di quanto fatto dalla Juventus nel 2017. Getty Images

Lo stemma, ideato nel 1908 dall'illustratore Giorgio Muggiani, è stato modificato nel corso dei decenni, ma mai stravolto del tutto. Ora invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, subirà un cambiamento significativo: spariranno la "F"e la "C", coerentemente con il nuovo nome, e verrà disegnato attorno alle lettere "I" ed "M", ammiccando nei dettagli alla Milano moderna, quella dei grattacieli di Porta Nuova e City Life.

A questo restyling Suning lavora ormai da mesi e anche se ora il gruppo cinese è alla ricerca di nuovi investitori, sarà certamente lui a traghettare il club verso il futuro. La presentazione, infatti, dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, a ridosso del compleanno del club (il 9 marzo). Con l'addio allo sponsor Pirelli già in programma per il 2021/22, l'Inter si presenterà dunque al via della prossima stagione in una veste totalmente nuova. Con la speranza che sulla casacca nerazzurra possa essere cucito anche qualcos'altro che manca da tempo...