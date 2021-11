Inter, risentimento muscolare ai flessori per Sanchez: stop di due settimane

INTER

Il cileno si era fatto male in nazionale, come De Vrij salterà Napoli e Shakhtar Donetsk. Recuperato Dzeko

Le impressioni a caldo dopo Cile-Ecuador avevano lasciato spazio ad un cauto ottimismo: per Alexis Sanchez si sperava in una semplice contrattura alla coscia destra ma il responso strumentale ha evidenziato un risentimento muscolare ai flessori. L'attaccante, così come Stefan De Vrij, starà fermo circa due settimane, saltando sicuramente la sfida contro il Napoli e quella di Champions League contro lo Shakhtar. Getty Images

Uno stop che non ci voleva per Simone Inzaghi, visto che il pur recuperato Dzeko (come Bastoni ha effettuato parte dell'allenamento in gruppo e parte individuale) era rientrato dalla nazionale con qualche acciacco e un ricambio offensivo tra domenica e mercoledì avrebbe aiutato enormemente il reparto, nel quale tra l'altro Lautaro Martinez e Correa rientrano dopo la trasferta sudamericana. Per gli argentini 45' a testa contro il Brasile, l'ex Lazio è subentrato proprio al posto del Toro che però non desta preoccupazioni nonostante diversi interventi duri subiti nella partita che ha dato il pass mondiale all'Albiceleste.