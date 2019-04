Inter, rimpianti Champions: Barcellona e Tottenham sono in semifinale...

18/04/2019

Se da una parte i successi di Tottenham e Barça - sommati al Psv che si sta contendendo il campionato olandese con l'Ajax - valorizzano il cammino in Champions dell'Inter che in un girone non semplice è andata a un passo dalla qualificazione, dall'altra è inevitabile il rammarico per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato.



La squadra di Spalletti, è bene ricordarlo, ha chiuso il Gruppo B con gli stessi punti del Tottenham (otto) ed è uscita in virtù degli scontri diretti, dopo aver perso la penultima gara in casa degli Spurs (bastava un pari per il passaggio del turno) e aver pareggiato l'ultima a San Siro contro il Psv (servivano i tre punti). Un epilogo poco fortunato per l'Inter, che poi in Europa League ha fatto decisamente peggio uscendo agli ottavi contro l'Eintracht Francoforte. Ecco dunque che i rimpianti bussano con forza in casa Inter, per cui l'unico rimedio possibile sarà la qualificazione alla prossima Champions. Per riprovarci nuovamente, imparando dagli errori commessi e con la consapevolezza di avere già un gruppo competitivo per potere stare ai massimi livelli.