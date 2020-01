Inter, Reinier al Real può spianare la strada all'arrivo di Eriksen

Reinier Jesus Carvalho è ufficialmente un giocatore del Real Madrid e questa potrebbe essere la notizia che l'Inter attendeva per la chiusura del tormentone Eriksen. I Blancos, infatti, verseranno poco più di 30 milioni di euro nelle casse del Flamengo per il classe 2002, e parte di quei soldi (circa 15-20 milioni) verranno subito girati al club nerazzurro per acquistare a titolo definitivo Gabigol. Esattamente la liquidità di cui ha bisogno Marotta per vincere le resistenze del Tottenham e regalare a Conte un acquisto ritenuto fondamentale.