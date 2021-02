Inter, recuperato Vidal: si è allenato col resto del gruppo

VERSO MILAN-INTER

Il cileno sarà della partita anche se dovrebbe partire dalla panchina, visto anche il buon momento di Eriksen

Inter con la rosa quasi al completo in vista del derby: recuperato Arturo Vidal per la stracittadina di domenica pomeriggio, anche se Antonio Conte dovrà comunque fare a meno di un centrocampista, Stefano Sensi. Il cileno oggi per la prima volta è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e si candida dunque alla convocazione, anche se dovrebbe finire in panchina sia per i pochi allenamenti nelle gambe che per il buon momento di Eriksen. Getty Images

Vidal manca da due partite: dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina, ha saltato il match di Coppa Italia contro la Juventus (dove era comunque squalificato) e la partita di campionato contro la Lazio. Contro il Milan, sarà un'arma in più per Conte da giocarsi a gara in corso visto che Eriksen resta favorito per partire titolare.

Cattive notizie invece arrivano da Sensi, nuovamente fermo per un affaticamento muscolare accusato ieri nell'amichevole contro la Vis Nova Giussano. Vista la presenza di tutti gli altri centrocampisti e la particolare sequela di problemi accusati dall'italiano in questa stagione, è molto probabile che Conte non lo convochi per il derby sperando di recuperarlo per il Genoa, match previsto il 28 febbraio.