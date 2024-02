Inter, Inzaghi cala il poker verso la Juventus: quattro rientri importanti

inter

L'allenamento odierno ha confermato le buone sensazioni degli ultimi giorni: Simone Inzaghi ha a disposizione l'intera rosa per il match scudetto contro la Juventus, con la sola esclusione del lungodegente - ed ex della partita - Cuadrado. Per l'Inter dunque un poker di rientri: oltre al ritorno dalla squalifica di Barella e Calhanoglu, tra i titolari anche Acerbi e Dimarco (in panchina contro la Fiorentina).

Col senno di poi, quindi, la scelta di dare 60' di riposo ad Acerbi e Dimarco ha pagato: vero che a Firenze i nerazzurri hanno rischiato grosso, col rigore del possibile 1-1 sbagliato da Nico Gonzalez, ma alla fine sono arrivati i tre punti con due pedine fondamentali che hanno avuto il "lusso" di prendere un po' di fiato verso il Derby d'Italia.

Pronto dunque il ricorso ai cosiddetti titolarissimi, che a dire il vero hanno avuto un ritocco strada facendo nella stagione. Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni comporranno dunque la difesa con a destra Darmian (è proprio lui ad aver superato, rispetto ai piani di inizio stagione, Dumfries nelle gerarchie anche perché l'olandese non sembra aver ritrovato la forma migliore dopo il rientro dal risentimento muscolare di dicembre) e a sinistra Dimarco, mentre torna anche il centrocampo titolare con Barella, Calhanoglu e l'infaticabile Mkhitaryan.

Davanti la ThuLa, per forza di cose: loro sì che hanno avuto poche chance di rifiatare ma una sfida come quella di domenica sera fa trovare energie supplementari a chiunque, figuriamoci a due come Lautaro e Thuram che sin qui hanno messo insieme 27 gol e 14 assist in campionato.

