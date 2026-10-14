Inter, Provedel per proteggere Pepo Martinez: per Chivu una questione non più rimandabile

Chivu ha sinora giustamente protetto Pepo, come giusto che faccia un allenatore, così come fece l'anno passato con Sommer. E di certo continuerà a farlo oggi con Martinez. Forse, però, è venuto il momento perché gli conceda una pausa, se non altro per potersi ritemprare, mentalmente soprattutto. E perché non si corra poi il rischio di minare un altro rapporto di fiducia, quello con Provedel, acquistato in estate per potersi giocare il posto con Martinez ma sinora lasciato sempre in panchina, in attesa di una chiamata non ancora arrivata. Gestione delle risorse, si direbbe a questo punto. Non in nome di presunti 'salvatori della Patria', ma solo per salvaguardare, innanzitutto, l'uomo e il professionista. Anzi, gli uomini e i professionisti.