Inter, problemi col main sponsor DigitalBits: pagamenti in ritardo

CRIPTOVALUTA IN CRISI

La criptovaluta di Al Burgio è in crisi e dal sito nerazzurro è sparito ogni riferimento al brand



Grana DigitalBits in casa Inter. Secondo quanto riporta "Il Sole 24 Ore", da quando è passata a main sponsor la criptovaluta di Al Burgio non starebbe rispettando gli impegni economici presi. Un problema importante per i nerazzurri, che lo scorso anno avevano siglato un accordo con la criptovaluta sviluppata da Zytara Labs di quattro stagioni per 85 milioni di dollari e che ora deve invece fare i conti con i pagamenti in ritardo.

Situazione spinosa a cui, in attesa di riattivare il dialogo con i responsabili di DigitalBits, i vertici nerazzurri hanno risposto iniziando a cancellare tutti i riferimenti al brand sul sito del club e impostando anche l'eliminazione delle insegne pubblicitarie della criptovaluta anche dai led a bordocampo. Misure drastiche per lanciare un segnale forte all'azienda di Al Burgio, alle prese con un 2022 in picchiata che ha visto ridursi del 96,24% il valore della criptovaluta XDB rispetto al massimo storico di 1,03 dollari.

Nessun problema invece si segnala per ora sul fronte Roma, altro club che annovera tra gli sponsor DigitalBits.