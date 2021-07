Inter, primo allenamento per Lukaku: "Al lavoro!"

QUI INTER

I nerazzurri riabbracciano il loro bomber, rientrato ad Appiano per cominciare la preparazione

L'Inter riabbraccia Romelu Lukaku. Il bomber belga ha svolto in mattinata il primo allenamento ad Appiano Gentile in vista della nuova stagione, dopo che nella giornata di ieri era rientrato a Milano dalle vacanze post Euro 2020. Big Rom è apparso subito carico e al termine della seduta ha postato una foto su Instagram dalla quale traspare la voglia di mettere nel mirino la ripresa del campionato: "Primo giorno, al lavoro!", il messaggio del centravanti.

Lukaku, dunque, non ha perso tempo e si è subito messo al lavoro, sotto la direzione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni altri big reduci dagli impegni internazionali sono attesi alla Pinetina: i primi saranno Vidal, Sanchez e Vecino; tra mercoledì e giovedì dovrebbe rivedersi in Italia Perisic; infine, settimana prossima, sarà la volta di coloro che sono arrivati fino in fondo alle competizioni, i campioni d'Europa Barella e Bastoni e il campione del Sudamerica Lautaro Martinez.

Dopo la sgambata contro la Pergolettese, per mercoledì 28 è in programma un'amichevole decisamente più impegnativa, contro il Crotone, sempre al Suning Training Center. Fischio d'inizio alle ore 18: in campo, almeno a partita in corso, dovrebbe rivedersi anche lo stesso Lukaku.