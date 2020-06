Inter, pranzo di gruppo con distanziamento sociale ad Appiano

TUTTI A TAVOLA

Tutti a tavola. Pranzo di gruppo ad Appiano Gentile nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 e col sorriso. Con uno scatto diffuso sui social l'Inter prova a raccontare la sua normalità in vista della ripartenza del campionato. Giocatori e componenti dello staff tecnico nerazzurro hanno pranzato insieme a fine allenamento per la prima volta nel centro sportivo dalla ripresa degli allenamenti. Tutti seduti a distanza di sicurezza, compreso il vicepresidente Javier Zanetti.

Presenti nell'immagine anche Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Tutti in posa e sorridenti, come racconta la didascalia che accompagna l'immagine sull'account Instagram ufficiale dell'Inter. "Distanziamento sociale con un sorriso - si legge nel testo -. Il primo pranzo insieme per i nerazzurri in linea con tutte le norme e i regolamenti di Appiano. Siamo pronti per ripartire".