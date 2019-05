Inter, Politano in esclusiva: "Penso che rimarrà Spalletti"

09/05/2019

Matteo Politano chiede all'Inter di raggiungere al più presto la qualificazione in Champions League: "Abbiamo un piccolo vantaggio ma il Chievo non regalerà nulla. Stiamo soffrendo la mancanza dei gol ma sono convinto che nelle ultime tre partite torneremo a segnare come prima". Nell'intervista esclusiva a Sportmediaset, l'esterno nerazzurro ha parlato anche di Spalletti: "Penso che Spalletti rimarrà anche l'anno prossimo: ha un contratto. Noi siamo a disposizione sua e della società". Sulle voci riguardanti Conte: "Non l'ho mai conosciuto ma è un grande allenatore, i numeri parlano per lui". Infine, sul riscatto dal Sassuolo da cui è in prestito: "Stiamo lavorando, spero che andrà così".