Inter pazza, contro il Monza dall'inferno al paradiso per puntare allo scudetto

Una serata che porta con sé aspetti positivi e anche negativi. Partiamo dalle note dolenti che, per certi versi, si trasformano in aspetti positivi grazie al successo. Andare sotto di due gol in casa, soprattutto con l'ultima in classifica, non ha fatto di certo piacere a Inzaghi, con un Monza arriva a San Siro per lasciare il segno e cercare di dare una svolta alla propria stagione sfortunata. Ci stavano per riuscire gli uomini di Nesta, sfruttando le disattenzioni difensive, troppe, dei nerazzurri. Chiedere a De Vrij, la cui gara è durata appena 45', tanto per una dormita che ha dato il là al vantaggio biancorosso. Ringrazia Mota, che manda al bar l'olandese e poi in ripartenza bissa l'assist a Keita per il raddoppio. Uno 0-2 che ha rischiato di mettere seriamente fine alle ambizioni scudetto di Inzaghi e i suoi, che dal ko interno contro il fanalino di coda della A si sarebbero di certo portati dietro scorie non di poco conto.