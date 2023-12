Inter, Pavard vede la Lazio: allenamento in gruppo col ginocchio fasciato

INTER

Il difensore francese, che si è fatto male contro l'Atalanta il 4 novembre, è vicino al rientro e punta alla convocazione. Cuadrado potrebbe operarsi

© inter.it 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Benjamin Pavard può tornare a disposizione dell'Inter già domenica sera, quando i nerazzurri faranno visita alla Lazio. Il difensore francese, assente dal 4 novembre quando contro l'Atalanta si procurò una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro, si è allenato regolarmente con il gruppo nella giornata di giovedì, sebbene con un vistoso bendaggio per tenere stabile l'articolazione infortunata. Pavard è apparso tranquillo e sorridente, ricevendo anche l'abbraccio del connazionale Marcus Thuram.

Difficile dire se Pavard giocherà anche solo qualche minuto domenica all'Olimpico, ma il suo rientro è sempre più vicino per la felicità di Inzaghi che in difesa deve fare già a meno di De Vrij e sull'esterno ha perso Dumfries. A questo punto è sicuro che l'ex Bayern avrà minuti mercoledì in Coppa Italia contro il Bologna per ritrovare un po' di quella condizione inevitabilmente persa per l'infortunio di Bergamo.

CUADRADO RIFLETTE: POTREBBE OPERARSI AL TENDINE D'ACHILLE

Tornato regolarmente a disposizione, Juan Cuarado potrebbe presto fermarsi di nuovo. Il colombiano convive con un fastidio costante e, come rivela Sky Sport, starebbe valutando seriamente di operarsi al tendine d'Achille. In tal caso i nerazzurri tornerebbero sul mercato per regalare a Inzaghi un nuovo vice-Dumfries sulla fascia destra.

