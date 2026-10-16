Inter, si ferma anche Pavard: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"

Ha vissuto settimane migliori, l'Inter, nella sua storia. Si aggiunge anche Benjamin Pavard all'infermeria nerazzurra all'indomani dell'infortunio di Lautaro Martinez. A comunicarlo è il club di viale della Liberazione con la seguente nota: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra."