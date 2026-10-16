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Inter, si ferma anche Pavard: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"

L'Inter deve rinunciare anche a Benjamin Pavard. Per il difensore francese risentimento agli adduttori della coscia destra: out venti giorni

16 Ott 2026 - 15:26
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Ha vissuto settimane migliori, l'Inter, nella sua storia. Si aggiunge anche Benjamin Pavard all'infermeria nerazzurra all'indomani dell'infortunio di Lautaro Martinez. A comunicarlo è il club di viale della Liberazione con la seguente nota: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra."

Ci si attende una ventina di giorni di assenza per Pavard, con la speranza di recuperarlo per Inter-Como dell'8 novembre, ultima partita prima della sosta per le nazionali.

Un altro tassello che viene meno nelle rotazioni di Cristian Chivu. Dopo aver perso una pedina per reparto (Stones, Lautaro MartinezJones), i campioni d'Italia saranno orfani anche dell'ex centrale del Marsiglia. Il tecnico romeno dovrà rivedere le proprie scelte in vista di Bologna, dal momento che Pavard era dato tra i titolari alla vigilia. La retroguardia sarà, per forza di cose, rivista. Previsti straordinari per Bisseck, Akanji e Bastoni, con Carlos Augusto che potrà far rifiatare sul centrosinistra dall'azzurro classe '99.

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