Chivu: "Dobbiamo reagire, nessuno ci aspetta. L'infortunio di Lautaro scoperto a fine gara"

Alle domande sulla difesa e sui singoli risponde: "Noi manteniamo i principi, serve la stessa idea nel fare le stesse cose. E a volte serve riconnetterci. Dobbiamo maturare sotto questo punto di vista, tutti i giocatori devono essere sulla stessa linea. Lautaro? Non sono medico, mi è stato detto che i tempi lo rivedranno dopo la sosta. Bonny? Mi ha impressionato da inizio stagione, lo ha fatto vedere da subentrato. È un grande attaccante, sappiamo quanto vale e lui sa che arriverà il suo momento dall'inizio. Intanto siamo molto contenti di quello che sta facendo in questo momento. Provedel? Ha la mia stima e considerazione, ci darà una mano importante in questa stagione. Non dobbiamo chiedere gli straordinari alla squadra con o senza Lautaro. Ognuno ha la responsabilità di mostrare la leadership. Palladino? Lui è lì da un mese, ha cambiato modulo e dato identità e intensità alla squadra. È una squadra organizzata, verticale e ha corsa. Se non vinci i duelli e non corri puoi andare in difficoltà".