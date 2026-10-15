Inter, brutte notizie per Lautaro: si è fatto male alla coscia sinistra

Comunicato dell'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di tre settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.