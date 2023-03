Inter, Inzaghi: "Scudetto? Potevamo fare meglio, lavoriamo per crescere"

QUI INTER

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il successo interno contro il Lecce in Serie A

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter di Inzaghi è tornata a vincere in Serie A, rialzando la testa e battendo il Lecce 2-0 per riprendersi il secondo posto: "Abbiamo fatto un'ottima partita con l'approccio giusto e senza mai abbassare l'intensità - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. La squadra è stata fin dall'inizio sul pezzo per vincere e abbiamo meritato di farlo contro una squadra insidiosa". L'Inter è apparsa determinata su ogni pallone: "Siamo stati aggressivi e non ci siamo mai disuniti, così si vincono le partite".

Rispetto al passato, la squadra nerazzurra si è mossa molto senza palla: "Il Lecce è aggressivo e ci veniva a prendere - ha proseguito Inzaghi a DAZN -, per questo avevamo bisogno di mobilità e l'abbiamo preparata in questo modo".

Il leader in campo è Lautaro Martinez: "Abbiamo tanti leader in rosa, sta avendo un rendimento costante e per noi è fondamentale. Tutti noi dobbiamo continuare così". L'argentino ha caricato anche Dumfries: "È ragazzo di qualità che dopo il Mondiale è tornato scarico. Ci serve la sua migliore versione, ma sta crescendo e tornando ai livelli dell'anno scorso". Il rimpianto scudetto però è sempre lì: "Guardando al campionato sicuramente potevamo fare di più, ma sapendo che nei nostri 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime. Dobbiamo sempre tenere alta la concentrazione".

Anche Gosens è stato protagonista in positivo: "Al di là delle ultime due gare, è da tanto tempo che mi convince in allenamento e quando subentrava a Dimarco a gara in corso. Sono soddisfatto di lui che si è confermato ad alto livello". Bene anche Dzeko: "Ottima gara la sua, sempre a disposizione della squadra coi suoi movimenti. Per quanto riguarda gli attaccanti faremo sempre le scelte migliori, sapendo che giochiamo tanto e abbiamo bisogno di tutti".

L'obiettivo scudetto per Simone Inzaghi allenatore non è ancora stato raggiunto: "Lavoriamo sempre per quello, per fare bene in campionato. Bisogna migliorarsi sempre, poi il passato nel calcio non conta e il domani dice La Spezia".