Inter, Inzaghi: "Nessuna rivincita personale, vinto il primo round"

Il tecnico nerazzurro ha commentato il 2-0 al Benfica: "Grande prestazione, ma nessuna rivincita personale"

L'Inter ha vinto 2-0 in casa del Benfica nell'andata dei quarti di Champions League: "Contro una squadra forte e in uno stadio caldo i ragazzi hanno fatto un'ottima gara - ha commentato Inzaghi a fine partita -. Abbiamo vinto il primo round e c'è grande soddisfazione, ma nulla è ancora chiuso". L'Inter ha mostrato il proprio volto migliore: "Nelle ultime partite non avevamo vinto, ma erano state fatte ottime gare. Siamo in un momento di grande fatica, ma dobbiamo andare oltre e stasera ci godiamo questa serata. Ero molto speranzoso perché nelle ultime partite avevamo giocato e creato molto, oltre il risultato".

Una rivincita sul campo per Inzaghi: "Io lavoro per l'Inter e cerco di farlo nel migliore dei modi. Io le critiche le ascolto fino a un certo punto, ma poi bisogna solo lavorare per fare sempre di più e meglio".