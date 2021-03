Inter, ora tocca a Radu. Oltre un anno dopo torna tra i pali

La corsa allo scudetto dell'Inter passa anche per le mani di Ionut Radu. Sarà lui a difendere la porta nerazzurra dopo la positività al Covid-19 di Samir Handanovic. Il numero 1 nerazzurro ha giocato sempre. E con sempre diciamo davvero sempre. Il portierone interista ha il 100% delle presenze tra campionato e coppe. Mai un minuto fuori. E' lui la vera sicurezza di Antonio Conte. Ora, invece, la pandemia ha fatto sì che ci fosse la possibilità di vedere tra i pali anche il secondo dell'Inter. Uno che appunto torna a calcare un campo da calcio (nel senso vero della parola) un anno e tre mesi dopo. L'ultima partita in Serie A l'ha giocata con la maglia del Genoa il 21 dicembre 2019. In tutto il 2020 ha collezionato solo una presenza: il 9 gennaio in Torino-Genoa di Coppa Italia.

lapresse