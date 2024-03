Inter oltre la delusione: testa e gambe verso l'obiettivo. Tutti in ritiro per il Napoli

VERSO INTER-NAPOLI

Inzaghi ha da subito spronato i suoi: alle spalle la delusione per l'uscita dalla Champions, c'è uno scudetto da conquistare

© Getty Images La delusione è ancora tanta ma non c'è tempo per lo sconforto e i musi lunghi. L'urna di Nyon ha detto che sulla strada dell'Inter in Champions League poteva esserci il Borussia Dortmund: un motivo in più di rimpianto per un quarto di finale che era alla portata dopo la vittoria nell'andata a San Siro contro l'Atletico Madrid. Inutile pensare ancora a quello che poteva essere: c'è un lavoro da portare a termine, c'è uno scudetto all'orizzonte da cucirsi sul petto. Magari abbattendo il record dei 100 punti - tre in più di quelli della stagione 2006/07 con Roberto Mancini in panchina - e portando capitan Lautaro Martinez, ora a quota 23 gol, a pareggiare o superare il primato di 36 reti in campionato raggiunto da Higuain prima e da Immobile poi.

Vedi anche inter L'Inter e l'altra sentenza di Madrid: la ThuLa non basta più, Taremi ma non solo Mister Inzaghi ha spronato i suoi da subito dopo l'eliminazione e lo ha fatto anche venerdì. E dopo l'allenamento del pomeriggio la squadra rimarrà in ritiro in vista della sfida di domani sera contro il Napoli: tutti insieme per raggiungere l'obiettivo.

Dopo la maratona di Madrid, saranno due-tre i cambi che effettuerà Inzaghi per la sfida contro gli azzurri. Mkhitaryan, che in Champions ha giocato 111' e che non parte dalla panchina dall'11 dicembre, potrebbe tirare il fiato: al suo posto è pronto a giocare dal 1' Frattesi. Calhanoglu, pur reduce dalla doppietta Bologna-Madrid dopo lo stop per infortunio, sarà ancora titolare insieme a Barella. A sinistra ancora Dimarco, mentre a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. In avanti scontata la presenza della coppia Lautaro-Thuram, con il capitano che vuole cancellare subito l'errore dal dischetto nella lotteria dei rigori del Civitas Metropolitano. Ancora out anche Carlos Augusto, che tornerà contro l'Empoli dopo la sosta di campionato. In difesa ci sarà Acerbi con Bastoni, per la terza maglia è ballottaggio Pavard-Bisseck.