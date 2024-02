Inter, il nuovo sponsor è una... scommessa: trattativa con Betsson Group

INTER

Secondo La Stampa accordo vicino con la società di betting che farebbe da apripista in regime di Decreto Dignità

© inter.it Un nuovo sponsor di maglia per l'Inter: l'accordo con Paramount + è in scadenza e dalla prossima stagione i nerazzurri cambieranno strada. La trattativa con Qatar Airways, già Official Global Airline Partner del club fino alla stagione 2025/26, dopo essere giunta a un passo dalla definizione sembra essersi arenata o, per lo meno, messa in stand-by. La novità, riportata oggi da La Stampa, è data dal fatto che l'Inter starebbe trattando con Betsson Group, società di betting: per il quotidiano torinese "una stretta di mano milionaria a cifre da grandissima big europea".

L'ostacolo principale alla definizione dell'accordo è tuttavia rappresentato dal Decreto Dignità e alla decisione del Governo guidato nel 2018 da Giuseppe Conte che vietò ai club di avere come partner commerciali l'industria del gioco e delle scommesse (divieto che non esiste all'estero o che, come in Premier, verrà introdotto solo tra due anni e che ha sottratto al calcio italiano circa 120 milioni a stagione). Secondo quanto spiegato però da La Stampa Inter e Betsson Group stanno comunque portando avanti i discorsi "tanto che c'è chi racconta di un matrimonio imminente ora che l'accordo con Paramount+ si avvicina alla scadenza".

Le strategie aziendali nerazzurre vanno necessariamente a intrecciarsi con norme, direttive, interpretazioni delle stesse perché dal 2018 a oggi, prosegue La Stampa "qualcosa anche in Italia si è mosso e si è mosso in regime di Decreto Dignità" visto che gli sponsor dei giochi "hanno imboccato la strada dell'intrattenimento" e sotto questa forma un accordo si può fare.