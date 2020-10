Inter, nuovo giro di tamponi dopo la positività di Hakimi

tanti indisponibili

Conte lavorerà sui difetti tattici dell'Inter ma su una cosa non ha potere: il recupero degli indisponibili. La lista è lunga, solo mercoledì si è arricchita di tre elementi: Hakimi (positivo al Covid-19), Sanchez (affaticamento in Champions) e Sensi (neanche in panchina contro il Borussia Moenchenladbach). Oggi nuovo giro di tamponi per scongiurare nuove positività ed esami per cileno e italiano.

Hakimi è stato segnalato positivo dalla Uefa dopo il tampone effettuato 48 ore prima del match di Champions: questo accende un campanello d'allarme in casa nerazzurra visto che il marocchino aveva effettuato l'intera rifinitura con il gruppo. Importante dunque sia l'esito sul suo secondo tampone (che confermi o smentisca la positività) sia l'esito del nuovo giro di esami a cui verrà sottoposta la rosa, che continua l'isolamento fiduciario da protocollo, per scongiurare nuove positività. Conte spera almeno di recuperare qualcuno tra Skriniar, Young, Gagliardini e Radu che erano rimasti positivi anche dopo gli ultimi tamponi.

Capitolo infortunati. Ieri doccia fredda per Sanchez, uscito a fine primo tempo per una contrattura all’adduttore destro. Nel derby aveva giocato pochi minuti perché rientrato dalla nazionale con un affaticamento, ora questo nuovo guaio. "È da valutare. A volte bisogna interpretarlo e capirlo. Cercheremo di capire che tipo di problema ha" le parole di Conte dopo la gara di ieri.

Stefano Sensi è invece sempre più un rebus, l'ennesimo contrattempo fisico ha privato il centrocampo di un'importante alternativa. Dato prima per titolare - anche perché non aveva giocato il derby -, in realtà ha visto il match di Champions dalla tribuna. "È affaticato" ha detto Conte in conferenza, sembra un fastidio alla coscia accusato lunedì.