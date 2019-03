Inter, Nainggolan svela: "Via da Roma per colpa di Monchi"

16/03/2019

"Se fossi rimasto alla Roma con Monchi avrei scatenato una guerra Mondiale". Adesso che sono entrambi lontani da Roma, Radja Nainggolan svela nei dettagli i motivi che hanno portato al suo addio ai giallorossi e attacca duramente l’operato dell’allora ds dei capitolini, che sembra sempre più vicino a tornare al Siviglia: “Ho avuto un duro battibecco con il direttore sportivo Monchi - ha detto il centrocampista belga al portale hln.be - non si è comportato in modo professionale nei miei confronti, è stata un’ulteriore conferma che il mondo del calcio è totalmente falso. Se in estate mi avesse detto che voleva vendermi, io l’avrei accettato. Invece non ha fatto così e nel frattempo ha mandato alcuni intermediari in Turchia per cedermi a mia insaputa. Ho capito allora che non sarei potuto rimanere alla Roma, o lui o me. Perché io sono un tipo schietto e sincero e se fossi rimasto a Roma dopo quello che mi ha fatto avrei potuto scatenare ogni giorno una guerra Mondiale”.

Alla fine la presunta missione turca è fallita e Nainggolan si è trasferito all'Inter, dove sta vivendo una stagione tra alti e bassi, condizionata da numerosi infortuni muscolari (neanche convocato per il derby di domenica sera): "Non ho più il corpo di una volta - ha ammesso il belga - Prima giocavo cinquanta partite senza avere mai un problema, invece adesso mi fermo in continuazione. È una cosa molto frustrante".

E adesso sta cercando di curare di più il proprio corpo: "L’Inter preferisce che mangi a casa cibo nutriente, sono piccole cose che sicuramente possono aiutare. Nel frattempo ho perso peso e ho anche smesso di fumare a metà. Sono piccole cose che possono portare grandi risultati, anche se non è facile".

La chiusura dell'intervista è dedicata alla Nazionale: “Il Belgio è un capitolo chiuso -ha detto - Sono felice della mia scelta, per quanto dolorosa, ci ho pensato 20mila volte".