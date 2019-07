Inter, Nainggolan lascia il ritiro di Lugano e torna a Milano

14/07/2019

Dopo Mauro Icardi, che sabato è tornato a casa e per proseguire il suo lavoro di ricondizionamento atletico da solo ad Appiano Gentile, anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano. Il belga, sul mercato esattamento come l'argentino, è stato escluso (come previsto) dai convocati per la prima uscita stagionale dei nerazzurri contro il Casino Lugano: di comune accordo con la società ha quindi fatto ritorno a Milano, anche per poter stare vicino alla moglie. Dopo aver lavorato a parte questa mattina, resta a questo punto da capire quale sarà il futuro immediato di Radja, tenuto conto che l'Inter partirà in settimana per la tournée in Asia. Al momento non ci sono indicazioni chiare in merito alla sua presenza o meno, ma quanto filtrato sinora lascia intendere cheanche Nainggolan possa far parte del gruppo a differenza di Icardi. Questo, ovviamente, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.