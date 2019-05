Inter, morto il fratello di Spalletti

28/05/2019

Dopo la gioia per la conquista della Champions League, un momento di profondissimo dolore: lutto familiare per Luciano Spalletti che ha perso il fratello Marcello. L'Inter ne ha dato notizia sul sito ufficiale: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l'affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro.". Marcello Spalletti, 66 anni, gestiva "La Rimessa", la tenuta di circa 50 ettari di proprietà della famiglia nei pressi di Montaione (provincia di Firenze) con cinque appartamenti. Domani i funerali alle 16 presso la Chiesa San Jacopo di Avane.