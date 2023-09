Inter, Moratti in ospedale per un intervento programmato: situazione sotto controllo

© Getty Images

Massimo Moratti si trova ricoverato all'ospedale Galeazzi di Milano dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Per l'ex presidente dell'Inter si è trattato di una operazione programmata da tempo: la situazione è dunque sotto controllo e a differenza di quanto erroneamente riportato in mattinata da alcuni siti resta in ospedale per il decorso naturale post-operatorio. Con Massimo Moratti alla guida l'Inter ha vinto 5 scudetti, 1 Coppa Uefa, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club.